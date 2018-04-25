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Появилась запись страшной аварии с машиной спецслужб на МКАД
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Появилась запись страшной аварии с машиной спецслужб на МКАД 

Авторамблер 22 минуты назад
Фото: Авторамблер
Водитель черного Audi с мигалкой решила развернуться на 52-м километре МКАД… через встречную полосу. Непонятно, на что рассчитывал водитель с учетом высокоскоростного режима на главной автомагистрали столицы, однако результат был предсказуем: в Audi на полном ходу начали врезаться машины, что, в свою очередь, спровоцировало массовое ДТП.
На одном из видео с места происшествия видно, как водитель служебной машины, одетый в костюм, сидит в салоне, даже не выключив мигалку. По МКАДу же разбросаны обломки, несколько полос оказались перекрыты.
Расследование пользователей сети не позволило определить, кому именно принадлежит авто. Известно лишь, что оно закреплено за спецслужбами, вероятнее всего — за ФСО.
Остается лишь надеяться, что прямые служебные обязанности сотрудники госведомств исполняют лучше, чем водят.
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