Число жертв инцидента в Торонто возросло до десяти

По последним данным, ранения получили 15 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии, двое в тяжелом. Среди жертв и пострадавших как студенты, так и пожилые люди, которые сидели на лавочках на этой популярной в городе улице. По словам одного из свидетелей, машина сбила женщину, которая прогуливалась с ребенком в коляске.

У полиции нет сведений о том, пострадали ли во время инцидента россияне.

Водитель фургона, который в понедельник совершил наезд на людей на улице Йонг в районе Финч-авеню в Северном Йорке в Торонто, действовал «намеренно», сказал Марк Сондерс, начальник полиции этого крупнейшего в Канаде города, где в настоящее время проходит встреча министров иностранных дел «большой семерки», сообщает AFP. «Этот акт кажется явно преднамеренным», — признал Марк Сондерс на пресс-конференции.

Впрочем, полиция пока избегает слова «теракт». Начальник полиции сказал, что ничто не указывает на то, что подозреваемый был вооружен во время ареста.

"Информация, доступная на данном этапе, указывает на то, что это событие, похоже, не связано с национальной безопасностью", — сказал министр общественной безопасности Канады Ральф Гудэйл. Инцидент расследуется различными службами безопасности и разведки Канады. «Это будет длительное расследование», — сообщил источник в местной полиции. По его словам, в этом районе было много свидетелей и камер наблюдения. «Было много пешеходов, которые наслаждались солнечным днем», — сказал источник. Полиция создала две горячие линии — одну для членов семей жертв и пострадавших, а другую для свидетелей для получения информации, связанной с инцидентом.

Тем временем стала известна личность злоумышленника. CBC News сообщила, что это некий Алик, по другим данным Алекс, Минасян, ему 25-лет. Он проживает в Ричмонд-Хилл, в северном пригороде Торонто. Профиль в LinkedIn идентифицирует его как студента в колледже Сенека. Как сообщают правительственные чиновники, «подозреваемый не связан с какой-либо организованной террористической группой, и он не представляет большую угрозу национальной безопасности». Компания, в которой был куплен фургон, заявила, что полностью сотрудничает с властями.

Напомним, что инцидент произошел около 13:26 по местному времени (17:26 по Гринвичу). В полицию поступил звонок о том, что белый фургон давит пешеходов во время движения по тротуарам улицы Йонг. Машина врезалась в пожарные гидранты, переворачивала ларьки и лавочки. Водитель был арестован через 26 минут.

По словам свидетелей, выехавший на тротуар фургон «принялся давить людей одного за другим», при этом он «двигался зигзагом». Минасян успел проехать около километра, прежде чем остановился. Амир Бахмайе, студент, находился в этом районе во время атаки. «Я видел, как мчится этот сумасшедший фургон, он давил людей одного за другим, — сказал свидетель. — Я уверен, что это было похоже на теракт, потому что он ехал очень быстро, как сумасшедший. У меня едва не случился сердечный приступ. Я приехал сюда учиться из Ирана и мне говорили о том, что это — безопасная страна, но все оказалось не так».

Toronto Star между тем прямо указывает на возможный теракт, напоминая о том, что в 2014 году в Квебеке некий Натан Сирилло устроил стрельбу в Национальном военном мемориале в Оттаве, а в 2017 году произошел массовый расстрел мусульман в Исламском культурном центре в Квебеке.