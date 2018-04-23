Канадский министр безопасности назвал инцидент в Торонто «очень серьезным»

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости . Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто, в ходе которого микроавтобус наехал на пешеходов, «очень серьезным», отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки».

"Мы не можем прийти ни к какому заключению на этой стадии. Полиция проводит расследование, чтобы определить точно, как и почему это случилось. Но до тех пор, пока они не предоставят нам детали…будет неподходяще спекулировать на эту тему", — сказал он на пресс-конференции в Торонто, отвечая на вопрос, можно ли определить инцидент как теракт.

По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Гудэйл назвал инцидент «очень серьезным», но при этом не стал говорить о деталях и жертвах инцидента.

Ранее Канадская радиостанция Newstalk 1010 сообщила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто.

Местная полиция сообщала, что микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. Водитель микроавтобуса задержан.