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СМИ: в Торонто установили личность совершившего наезд на пешеходов водителя
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СМИ: в Торонто установили личность совершившего наезд на пешеходов водителя 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полиция Торонто установила личность водителя, ранее совершившего наезд на пешеходов, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, водителя зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не известны.
Заместитель шефа городской полиции Питер Юэн ранее заявил, что по меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто «очень серьезным», отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.
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