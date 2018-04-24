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Два сержанта на машине ДПС влетели в ВАЗ пожилой женщины в Каменске-Уральском
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Два сержанта на машине ДПС влетели в ВАЗ пожилой женщины в Каменске-Уральском 

e1.ru 58 минут назад
Фото: e1.ru
Вчера в 17:35 на улице Лермонтова в Каменске-Уральском два сотрудника ДПС на служебной машине влетели в ВАЗ, которым управляла пожилая женщина.
Серьезных травм люди не получили, но перед у машины ДПС оказался разбит. На видео, которое прислал читатель Е1.RU Роман видно, что после аварии остановились три машины, а не две.
— Сотрудники сразу сняли передний госномер, — рассказал проезжавший мимо очевидец.
Скоро появится видео аварии.
В ГИБДД области ДТП с участием сотрудников ДПС подтвердили:
— Столкнулись два автомобиля, ВАЗ-2114 и ВАЗ-21043. Одна из машин является служебным автомобилем ГИБДД этого города, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — В результате столкновения машины получили механические повреждения. Старший сержант 1994 года рождения, управлявший патрульной машиной, его коллега, тоже сержант 1994 года и женщина 1951 года рождения, управлявшая ВАЗ-21043, серьезных травм не получили.
По словам Горелых, водители не были пьяны. Служебная проверка уже проводится.
— Оба водителя были освидетельствованы — алкоголь в их крови не обнаружен, — продолжил Валерий Горелых. — По данному факту территориальным отделом внутренних дел проводится служебная проверка, по итогом которой будет принято соответственное решение.
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