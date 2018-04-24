В Ачинске на улице внезапно умер мужчина

Тело скончавшегося на улице мужчины обнаружили в Ачинске 23 апреля. Очевидцы рассказали об этом в социальной сети.

Труп нашли в 3-м микрорайоне между 7 и 8 домом.

О случившемся рассказали в группе «Ачинск Автоканал». По данным очевидцев, тело мужчины обнаружили сегодня днем в 3-м микрорайоне между 7-м и 8-м домом. Что случилось с погибшим — пока неизвестно. Вероятно, он внезапно упал и умер. Кто-то предположил проблемы с давлением. Причины смернти человека будет выяснять Следственный комитет

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что на правобережье Красноярска обнаружили мертвого человека. На улице Щорса в краевом центре стало плохо одному из мужчин, ожидающих автобус на остановке, он упал на землю. Свидетели несчастного случая вызвали скорую помощь, однако прибывшая на место происшествия реанимационная бригада не сумела вернуть пострадавшего к жизни — он скончался.