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За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги
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За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
На минувшей неделе, 20 апреля, судебные приставы совместно с ГИБДД ловили на улицах Тюмени должников. Всего за несколько часов сотрудники ведомств остановили около двухсот злостных неплательщиков. Большинство из них, опасаясь ареста имущества, предпочли расквитаться с долгами прямо на месте рейда и погасили в общей сложности задолженностей на сумму 420 тысяч рублей. Но двадцать автомобилистов все же лишились транспорта.
— В результате рейда с использованием POST — терминалов в счет погашения задолженностей различных категорий было принято более четырехсот тысяч рублей и произведено 20 арестов автомобилей. Среди отправленных на стоянку машин и BMW, принадлежащая 20-летнему тюменцу, ранее лишенному права управления за «пьяную» езду. Молодой человек ездил без прав, имея задолженность по штрафу 30 тысяч рублей, был выявлен системой «КРИС-П» в потоке машин. Теперь ему предстоит свыкнуться со статусом «пешехода», а дороги нашего города станут безопаснее, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
В ведомстве также пояснили, что изъятие машин — это одна из самых эффективных мер в отношении должников. Во время предыдущего рейда автомобиль арестовали у мужчины, который задолжал по алиментам более ста тысяч рублей. Для того, чтобы вернуть имущество, он нашел деньги буквально через пару дней и погасил задолженность перед ребенком.
За что чаще всего не платят тюменцы и какие долги накопили «рекордсмены» — смотрите в предыдущей публикации.
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