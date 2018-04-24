За пару часов судебные приставы и ГИБДД остановили около 200 тюменцев, накопивших нешуточные долги

На минувшей неделе, 20 апреля, судебные приставы совместно с ГИБДД ловили на улицах Тюмени должников. Всего за несколько часов сотрудники ведомств остановили около двухсот злостных неплательщиков. Большинство из них, опасаясь ареста имущества, предпочли расквитаться с долгами прямо на месте рейда и погасили в общей сложности задолженностей на сумму 420 тысяч рублей. Но двадцать автомобилистов все же лишились транспорта.

— В результате рейда с использованием POST — терминалов в счет погашения задолженностей различных категорий было принято более четырехсот тысяч рублей и произведено 20 арестов автомобилей. Среди отправленных на стоянку машин и BMW , принадлежащая 20-летнему тюменцу, ранее лишенному права управления за «пьяную» езду. Молодой человек ездил без прав, имея задолженность по штрафу 30 тысяч рублей, был выявлен системой «КРИС-П» в потоке машин. Теперь ему предстоит свыкнуться со статусом «пешехода», а дороги нашего города станут безопаснее, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве также пояснили, что изъятие машин — это одна из самых эффективных мер в отношении должников. Во время предыдущего рейда автомобиль арестовали у мужчины, который задолжал по алиментам более ста тысяч рублей. Для того, чтобы вернуть имущество, он нашел деньги буквально через пару дней и погасил задолженность перед ребенком.

За что чаще всего не платят тюменцы и какие долги накопили «рекордсмены» — смотрите в предыдущей публикации.