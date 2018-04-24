Водителя «Тойоты» увезли на скорой после ДТП с грузовиком на Большевистской

Утром 24 апреля Toyota Sprinter Carib и КАМАЗ сошлись в ДТП на Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, после аварии водителя легковой машины увезла скорая помощь.

ДТП произошло в седьмом часу утра возле здания № 130 — недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».

«Водитель 1970 года рождения на автомобиле Toyota Carib пересекал улицу Большевистскую со стороны дома № 177 в сторону микрорайона «Европейский берег» и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался по улице Большевистской со стороны Ульяновской в сторону Выборной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

На месте происшествия работал экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Спасатели оказали водителю «Тойоты» первую помощь и передали его врачам, сообщили в МАСС.

Как пояснил Владислав Савченков, водителя легковой машины увезли в больницу. Какие у него травмы, пока неизвестно. Подробности происшествия выясняются.