ЕР предложила уголовное наказание для покинувших место ДТП пьяных водителей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . В "Единой России" предлагают ввести уголовную ответственность для участников ДТП, сбежавших в места аварии и избежавших медицинского освидетельствования на алкоголь, сообщила пресс-служба партии в четверг.

Ранее Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС РФ отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но Уголовный кодекс РФ не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.

" (Можно) изменить вид ответственности за оставление места ДТП. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1 (лишение прав до полутора лет или административный арест на 15 суток). Предлагается сделать это уголовным преступлением. Отмечу, что Конституционный суд РФ предписал законодателю в течение года внести в правовое регулирование необходимые изменения", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергея Бидонько

Он добавил, что партпроект проведет общественное обсуждение этой проблемы и подготовит свои предложения. В числе таковых, по словам Бидонько, могут быть: возврат к старой редакции статьи 264 Уголовного кодекса, когда в ней отсутствовали отдельные составы, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Они были введены в кодекс по инициативе МВД в 2009 году, уточнил координатор партпроекта.

"В этом случае решение об усиленной ответственности в связи с употреблением алкоголя за рулем будет определять суд на свое усмотрение", — пояснил он.

Ранее Бидонько заявил, что «преимущество» участников ДТП, избежавших медосвидетельствования на алкоголь, перед теми, кто не покинул место аварии, должно быть устранено.