К уголовной ответственности привлекут водителей из Новосокольников

Дорожная полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 24 апреля по улице Ленинской в Новосокольниках на мопеде ехал местный житель, 1978 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские его остановили. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.