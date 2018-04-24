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Спасатели сняли мужчину с края Бугринского моста
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Спасатели сняли мужчину с края Бугринского моста 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Поздно вечером 23 апреля спасатели МАСС выехали на Бугринский мост, чтобы снять с моста мужчину.
«Очевидец проезжал по Бугринскому мосту, увидел, что мужчина стоит за перилами, ограждениями и о чём-то разговаривает по телефону», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ начальник аварийно-спасательной службы МАСС Дмитрий Фокин.
На место выехал сухопутный экипаж, а также в готовность спасатели привели катер. Вместе со спасателями приехали и полицейские. Сотрудники МАСС применили силовой захват, блокировали мужчину и помогли ему перелезть через перила. Затем мужчину передали полицейским.
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