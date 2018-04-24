Водителя иномарки зажало в салоне после ДТП с КамАЗом на Большевистской

В Правобережье Новосибирска на улице Большевистской произошло столкновение Тойоты и КамАЗа. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

В результате автоаварии на улице Большевистской неподалеку от остановки «Храм Михаила Архангела» грузовой автомобиль врезался в иномарку Toyota Sprinter Carib. От удара легковой автомобиль получил существенные повреждения. В частности, глубокие вмятины. Тем временем, водитель легковушки оказался зажат в салоне собственного авто. Водитель остался жив. На месте работали сотрудники полиции и врачи реанимации. Установлено, что мужчина за рулем легкового автомобиля разворачивался в неположенном месте.