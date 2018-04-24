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Кузбасских водителей предупреждают о дождях и туманах
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Кузбасских водителей предупреждают о дождях и туманах 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровская Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях.
Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, в ближайшую неделю ожидаются дожди, туманы и порывистые ветры. Всё это может спровоцировать рост ДТП. В связи с этим и водителям, и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
При движении в тумане необходимо выбирать адекватную скорость, при которой водитель сможет среагировать и затормозить во время. Существует «золотое» правило для езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. К примеру, если видимость не превышает 20 метров, то ехать необходимо со скоростью не более 10 км/ч. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, остановкам и образовательным учреждениям.
Пешеходов сотрудники ГИБДД призывают пользоваться светоотражающими элементами на верхней одежде. Это позволяет сделать пешехода заметнее на проезжей части.
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