Госавтоинспекция предупредила пензенцев о расстановке радаров на 24 апреля

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.

По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, во вторник, 24 апреля, в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: город Пенза, пересечение ул. Луначарского — ул. Толстого.

Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до трех часов вечера.