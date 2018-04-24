Госавтоинспекция предупредила пензенцев о расстановке радаров на 24 апреля 

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, во вторник, 24 апреля, в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: город Пенза, пересечение ул. Луначарского — ул. Толстого.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до трех часов вечера.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия камер Госавтоинспекции, но и на всем протяжении пути.