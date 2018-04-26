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Неработающий светофор стал причиной настоящего хаоса в центре Владивостока
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Неработающий светофор стал причиной настоящего хаоса в центре Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 26 апреля, во Владивостоке на пересечении улицы Суханова и Океанского проспекта перестал работать светофор, сообщает PRIMPRESS.
По этой причине на данном участке дороги образовался хаос, в котором водители обвиняют пешеходов, которые переходили дорогу как им вздумается, игнорируя правила дорожного движения. Кроме того, на этом участке произошло ДТП, которое еще больше осложнило дорожную ситуацию.
Как рассказали в пресс-службе городского ГИБДД, о не работе светофора уже сообщили в администрацию города, которая отвечает за их исправность.
«В настоящее время на перекрестке штатное движение, заторов не наблюдается, аварий нет. Если ситуация изменится, на перекресток будет отправлен наряд ДПС для регулировки движения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Получить комментарий от администрации города на момент публикации не удалось.
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