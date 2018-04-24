Обнародованы подробности смертельного ДТП с деревом

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Знаменское Орловской области накануне, 23 апреля.

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, около семи часов вечера водитель « Ауди 100» ехал по улице Советской со стороны улицы Гагарина. В районе дома№ 26 он не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в дерево.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и скончался при транспортировке в БУЗ ОО «Знаменская ЦРБ».