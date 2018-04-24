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Обнародованы подробности смертельного ДТП с деревом
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Обнародованы подробности смертельного ДТП с деревом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Знаменское Орловской области накануне, 23 апреля.
Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, около семи часов вечера водитель «Ауди 100» ехал по улице Советской со стороны улицы Гагарина. В районе дома№ 26 он не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в дерево.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения и скончался при транспортировке в БУЗ ОО «Знаменская ЦРБ».
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