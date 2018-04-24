В Знаменском иномарка протаранила дерево

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 23 апреля, в Знаменском районе Орловской области.

Сообщение об аварии на автодороге в посёлке Знаменский поступило на пульт дежурного в 19:21. Прибывшие на место происшествия сотрудники Знаменского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение деревом.

Пострадал 1 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Подробности аварии не уточняются..