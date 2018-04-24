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Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 24 апреля
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Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 24 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Загруженность дорог Челябинска утром 24 апреля достигла семи баллов, такие данные опубликовал сервис Яндекс. Пробки.
Наибольшие затруднения наблюдаются на участках проспекта Ленина, улиц Доватора, Энгельса, Воровского, Труда и Братьев Каширых, скорость потока здесь не превышает 5 км/ч.
Отметим, что по данным ЕДДС города, на одном из самых оживлённых перекрёстков сегодня для ремонта отключен светофор. Челябинские автомобилисты также сообщают о неработающем светофоре на пересечении улиц Блюхера и Доватора.
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