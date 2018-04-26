1 мая в Омске перекроют центральные улицы

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

1 мая в Омске пройдёт праздничная демонстрация и митинг, а также соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим в центре города временно ограничат движение всех видов автотранспорта.

Так, с 9.00 до 11.00 перекроют улицы Щербанёва, Бударина, Партизанскую, Герцена (на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы), Ленина (на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева).

Кроме того, 9.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Герцена (на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы), Ленина (на участке от улицы Партизанской до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь), Тарской, Ивана Алексеева

Добавим, что на улицах Ленина и Герцена на обозначенных участках будет действовать ограничение движения до 16.30.