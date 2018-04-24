Два смертельных ДТП произошли на трассе «Владивосток — Находка — порт Восточный»

За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступили два сообщения о ДТП с тяжкими последствиями, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В районе 14 километра автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный в результате наезда на препятствие погибли два человека, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу города Артема.

В момент ДТП в салоне автомашины находились четыре человека. В результате удара двое из них — женщины-пассажиры, личности которых устанавливаются, скончались на месте происшествия. Два человека: водитель и мужчина-пассажир 24 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Стаж вождения водителя Nissan Wingroad на момент ДТП составил три года, в 2016 году его задерживали сотрудники Госавтоинспекции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП полиция проводит проверку, личности погибших устанавливаются.

В районе 15 км автодороги «Артем — Находка — порт Восточный » в результате съезда в кювет легкового автомобиля погиб неустановленный пассажир.

За рулем принадлежащей таксомоторной компании автомобиля Toyota Prius находился 24-летний мужчина. Водитель двигался со стороны города Находка в направлении Владивостока, при прохождении 15 километра автодороги «Артем — Находка — порт Восточный» он не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате удара пассажир такси от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия. На момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Prius составил пять лет. За это время он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе — за нарушение правил проезда перекрестка, пешеходного перехода.

По факту ДПТ полиция проводит проверку, личность погибшего устанавливается.