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С начала года авторитейлеры в РФ заработали на малолитражках более 1 млрд рублей
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С начала года авторитейлеры в РФ заработали на малолитражках более 1 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 16 минут назад
С начала года авторитейлеры в РФ заработали на малолитражках более 1 млрд рублей За первые три месяца 2018 года дилеры в России продали компактных автомобилей на сумму 1,09 млрд рублей, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». В марте российские покупатели потратили на малолитражки 444,9 млн рублей.
В прошлом месяце больше всего денежных средств в сегменте компактных авто было получено с продажи автомобилей KIA Picanto — 243,6 млн рублей. При этом объем продаж этой модели составил 361 ед. За тот же период покупатели в РФ приобрели 297 машин модели Ravon R2 и заплатили за них 145,2 млн рублей. На малолитражки Smart Fortwo россияне потратили 39,7 млн рублей, в марте они купили 31 такой автомобиль. На автомобили Smart Forfour они израсходовали 15,6 млн рублей (продано 12 таких авто).
В первом квартале 2018 года на первом месте по величине оборота в сегменте компактных авто находится Ravon R2 — 490,9 млн рублей (продано 1034 авто). Выручка с продажи машин модели KIA Picanto (всего 609 машин) в тот же период составила 410 млн рублей. С продажи Smart Fortwo и Smart Forfour в отчетные три месяца продавцам удалось выручить соответственно 138,5 и 46,8 млн рублей (реализовано 110 и 37 таких машин).
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