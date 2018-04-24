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Автоцистерна с маслом перевернулась под Кемерово: погиб водитель
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Автоцистерна с маслом перевернулась под Кемерово: погиб водитель 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Накануне в Таштагольском районе водитель автоцистерны, перевозящей три тонны машинного масла, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб. Розлива масла не произошло. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
«ФедералПресс» ранее писал: 22 апреля 2018 года на 22-м километре федеральной трассы М-55 произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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