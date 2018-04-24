Автоцистерна с маслом перевернулась под Кемерово: погиб водитель 

Накануне в Таштагольском районе водитель автоцистерны, перевозящей три тонны машинного масла, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб. Розлива масла не произошло. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
«ФедералПресс» ранее писал: 22 апреля 2018 года на 22-м километре федеральной трассы М-55 произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.