Автоцистерна с маслом перевернулась под Кемерово: погиб водитель

Накануне в Таштагольском районе водитель автоцистерны, перевозящей три тонны машинного масла, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб. Розлива масла не произошло. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.