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В Барнауле «Максим» выплатил сыну погибшего таксиста 500 тысяч рублей
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В Барнауле «Максим» выплатил сыну погибшего таксиста 500 тысяч рублей 

АиФ — Алтай 42 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Фонд сервиса заказа такси «Максим» выплатил 700 тысяч рублей за резонансное ДТП на трассе «Заринск-Барнаул». 500 тысяч рублей получил сын погибшего 53-летнего таксиста. Еще 200 тысяч рублей распределили между пострадавшими в страшной аварии.
Напомним, 24 марта на трассе «Заринск-Барнаул» произошло лобовое столкновение Lada Granta и Mitsubishi Lancer. Водитель Mitsubishi (таксист) вез женщину с двумя детьми. Погибло три человека: супруги, которые ехали в Lada и водитель такси.
32-летняя женщина, у которой было сотрясение головного мозга, перелом пальца и повреждение ключицы, получила от фонда 37,5 тысяч рублей. Ее новорожденный ребенок, у которого диагностировали сотрясение мозга, — 12,5 тысяч рублей. 12-летней дочери женщины, у которой были самые тяжелые травмы (перелом позвоночника и грудной клетки, повреждение кишечника), выплатили 150 тысяч рублей.
Средства выделены из благотворительного фонда «Гарант», созданного для помощи пострадавшим пассажирам и водителям такси сервиса «Максим». Отметим, что по закону, сервисы заказа такси не несут ответственность за пассажиров. Власти намерены ввести обязательное страхование пассажиров, но пока это остается на уровне идеи.
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