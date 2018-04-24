В Барнауле «Максим» выплатил сыну погибшего таксиста 500 тысяч рублей

Фонд сервиса заказа такси «Максим» выплатил 700 тысяч рублей за резонансное ДТП на трассе «Заринск-Барнаул». 500 тысяч рублей получил сын погибшего 53-летнего таксиста. Еще 200 тысяч рублей распределили между пострадавшими в страшной аварии.

Напомним, 24 марта на трассе «Заринск-Барнаул» произошло лобовое столкновение Lada Granta Mitsubishi Lancer . Водитель Mitsubishi (таксист) вез женщину с двумя детьми. Погибло три человека: супруги, которые ехали в Lada и водитель такси.

32-летняя женщина, у которой было сотрясение головного мозга, перелом пальца и повреждение ключицы, получила от фонда 37,5 тысяч рублей. Ее новорожденный ребенок, у которого диагностировали сотрясение мозга, — 12,5 тысяч рублей. 12-летней дочери женщины, у которой были самые тяжелые травмы (перелом позвоночника и грудной клетки, повреждение кишечника), выплатили 150 тысяч рублей.

Средства выделены из благотворительного фонда «Гарант», созданного для помощи пострадавшим пассажирам и водителям такси сервиса «Максим». Отметим, что по закону, сервисы заказа такси не несут ответственность за пассажиров. Власти намерены ввести обязательное страхование пассажиров, но пока это остается на уровне идеи.