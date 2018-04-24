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Более 200 автолюбителей в Приморье привлечены к ответственности за пристрастие к алкоголю
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Более 200 автолюбителей в Приморье привлечены к ответственности за пристрастие к алкоголю 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 1893 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1531 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. В отношении 389 водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, вынесены постановления об административном аресте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
За прошедшую неделю в Приморье выявлено 234 нетрезвых водителя. Пьяная бравада в двух случаях спровоцировала ДТП, в результате которых получили травмы три человека.
В городе Лесозаводске 19 апреля в результате наезда автомобиля семейная пара получила серьезные черепно-мозговые травмы. Водитель микроавтобуса, находясь под действием алкоголя, не справился с управлением и совершил наезд на мужчину и женщину, идущих по обочине дороги.
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