Более 200 автолюбителей в Приморье привлечены к ответственности за пристрастие к алкоголю

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности 1893 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1531 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. В отношении 389 водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, вынесены постановления об административном аресте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

За прошедшую неделю в Приморье выявлено 234 нетрезвых водителя. Пьяная бравада в двух случаях спровоцировала ДТП, в результате которых получили травмы три человека.

В городе Лесозаводске 19 апреля в результате наезда автомобиля семейная пара получила серьезные черепно-мозговые травмы. Водитель микроавтобуса, находясь под действием алкоголя, не справился с управлением и совершил наезд на мужчину и женщину, идущих по обочине дороги.