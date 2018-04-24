Номера для машин будут разыгрываться на аукционах

ГИБДД России предлагает ряд нововведений в области регистрации машин. Глава ведомства Михаил Черников рассказал в интервью «Коммерсанту», что сейчас прорабатывает вариант встраивания электронных чипов — радиометок — в государственные регистрационные знаки. По его мнению, это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

Также в рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится. Черников объяснил, что желаемые номера будут разыгрываться на аукционе. По его мнению, это позволит исключить «коррупционные моменты».

Кроме того, ГИБДД хочет решить проблему автомобилей, находящихся в залоге у банков. «Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учета, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации», — рассказал Черников. В таких случаях, пояснил он, машина возвращается в собственность кредитной организации. «Частично эту проблему должен решить электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным. Также мы думаем о введении ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге», — рассказал глава ГИБДД России.

Ведомство также рассматривает возможность создания единого экзамена на водительские права, состоящего из элементов площадки и города. Нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и формировать более грамотных водителей. «Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — уточнил Черников. Он отметил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы, а основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что ряд автошкол не способны обеспечить необходимый уровень подготовки водителей.