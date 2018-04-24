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В ГИБДД предложили разыгрывать автомобильные номера на аукционе
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В ГИБДД предложили разыгрывать автомобильные номера на аукционе 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что жителей России ожидают нововведения при регистрации машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сообщается, в ведомстве рассматривают возможность встраивания в государственные регистрационные знаки электронных чипов, что должно усовершенствовать работу фотовидеофиксаторов.
"Также в рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится", — рассказал Черников.
По его словам, автомобильные номера будут разыгрываться на аукционе, что поможет не допустить «коррупционных моментов». В ГИБДД также предложили решение проблемы транспортных средств, которые находятся в залоге у банковских организаций.
"Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учета, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации", — пояснил Черников.
Он добавил, что в подобных ситуациях машина является собственностью банка и должна быть ему возвращена.
"Частично эту проблему должен решить электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным. Также мы думаем о введении ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге", — сказал Черников.
Ранее Черников заявил, что ведомство планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права.
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