В Ноябрьске встретились две «японки»

В Ноябрьске на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля « Toyota ».

Как сообщает окружная госавтоинспекция, авария произошла вчера, 23 апреля, в обед на пересечении улиц Советской и Высоцкого. По предварительным данным, водитель машины «Toyota RAV 4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем « Toyota MARK II ». В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован пассажир второго автомобиля.

За прошедшие сутки на дорогах округа произошло 16 ДТП, в которых 2 человека получили травмы

С начала года на ямальских дорогах случилось 2303 ДТП, в которых погибли 15 человек и 184 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.