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В Ноябрьске встретились две «японки»
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В Ноябрьске встретились две «японки» 

ИА Север-Пресс 12 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля «Toyota».
Как сообщает окружная госавтоинспекция, авария произошла вчера, 23 апреля, в обед на пересечении улиц Советской и Высоцкого. По предварительным данным, водитель машины «Toyota RAV 4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Toyota MARK II». В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован пассажир второго автомобиля.
За прошедшие сутки на дорогах округа произошло 16 ДТП, в которых 2 человека получили травмы
С начала года на ямальских дорогах случилось 2303 ДТП, в которых погибли 15 человек и 184 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.
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