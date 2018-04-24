В Ноябрьске встретились две «японки» 

В Ноябрьске на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля «Toyota».
Как сообщает окружная госавтоинспекция, авария произошла вчера, 23 апреля, в обед на пересечении улиц Советской и Высоцкого. По предварительным данным, водитель машины «Toyota RAV 4» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Toyota MARK II». В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован пассажир второго автомобиля.
За прошедшие сутки на дорогах округа произошло 16 ДТП, в которых 2 человека получили травмы
С начала года на ямальских дорогах случилось 2303 ДТП, в которых погибли 15 человек и 184 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.