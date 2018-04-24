В Кургане в аварии пострадал мотоциклист

Вчера, 23 апреля, около 15 часов на проспекте Маршала Голикова произошло столкновение автомобиля Nissan Qashqai и мотоцикла Honda . Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту в сторону улицы Бурова-Петрова, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области. За рулем иномарки был 43-летний житель Кургана, мотоциклом управлял, 36-летний курганец. В результате происшествия мотоциклист получил множественные ссадины и синяки, серьезных повреждений у него нет. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в минувшую пятницу, 20 апреля, прошла рабочая встреча руководителей ГИБДД областного центра и мотоклуба «Двоешники», где обсуждалась профилактика ДТП с участием мотоциклов.