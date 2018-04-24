Ещё
В Кургане в аварии пострадал мотоциклист
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кургане в аварии пострадал мотоциклист 

Уральский меридиан 13 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 23 апреля, около 15 часов на проспекте Маршала Голикова произошло столкновение автомобиля Nissan Qashqai и мотоцикла Honda. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении по проспекту в сторону улицы Бурова-Петрова, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области. За рулем иномарки был 43-летний житель Кургана, мотоциклом управлял, 36-летний курганец. В результате происшествия мотоциклист получил множественные ссадины и синяки, серьезных повреждений у него нет. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, что в минувшую пятницу, 20 апреля, прошла рабочая встреча руководителей ГИБДД областного центра и мотоклуба «Двоешники», где обсуждалась профилактика ДТП с участием мотоциклов.
Уральский меридиан: последние новости
Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители В Кургане иномарка сбила маленькую балерину Пассажирский автобус загорелся в Нижнем Тагиле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне будут сдавать на права по-новому13
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение