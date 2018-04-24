В Ревде водитель, лишенный прав за пьяное ДТП, устроился в такси и на третий день попал в аварию

В сентябре 2017 года в Ревде произошло ДТП, в котором пассажирка такси получила серьезные травмы. Необычно в этой истории то, что за рулем был человек, лишенный прав. В 2015 году его осудили по части 2 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред для здоровья, совершенное в состоянии опьянения), дали полтора года условно и лишили прав на два года.

Однако 43-летнему Виктору Майданкину удалось не только каким-то образом вернуть права на три месяца раньше назначенного срока, но и устроиться работать в такси. ДТП произошло на третий день его работы у перевозчика.

— Я работала диспетчером в такси, откуда была эта машина. Водитель должен был везти меня на работу, — вспоминает сентябрьскую аварию пострадавшая Наталья. — В 5:50 утра я вышла из дома и села в машину. Машина была знакомая — офисная LADA Granta , а вот водитель был новенький, раньше я его никогда не видела. Мы проехали буквально несколько домов до главной улицы, должны были пересечь главную дорогу. Был небольшой туман, я плохо вижу, но даже я смогла увидеть автомобиль, который ехал по главной дороге. Не знаю, что случилось с водителем и что у него на тот момент было в голове.

Виктор не пропустил Daewoo Nexia , которая ехала по улице Максима Горького. В итоге легковушка протаранила машину такси. Удар пришелся как раз на пассажирскую сторону, где сидела Наталья.

Женщина потеряла сознание и в себя пришла лишь в машине скорой помощи. Врачи констатировали у нее девять переломов: переломы семи ребер, многооскольчатый перелом правой ключицы и открытый перелом малоберцовой кости. От столкновения у Натальи свернулось легкое. Чтобы она могла дышать, ей сделали дренаж в области груди и спины.

— Это ужасная боль, мне даже вспоминать страшно, — говорит Наталья. — Если бы авария произошла дальше от больницы — был бы смертельный исход, так как меня бы просто не успели довезти. Врачи мне об этом сказали прямо.

Проведя месяц в больнице, Наталья узнала, что ее уволили с работы — из такси «Луч» (ИП Малышева), где она была оформлена неофициально.

Наталья написала в свердловский минтранс обращение, где просила разобраться, почему компания взяла на работу водителя, который был лишен прав, а до этого был судим за пьяное ДТП. Также Наталья написала обращение в прокуратуру Ревды, где просила выяснить, по какой причине сотрудник ревдинской ГИБДД вернул водителю права не 1 декабря 2017 года, как этого требовало решение суда, а 28 августа, то есть на три месяца раньше. Недавно от прокуратуры пришел ответ.

— В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором Ревды в адрес начальника ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» 05.03.18 внесено представление, в котором поставлены требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — говорится в официальном ответе ведомства.

Пострадавшая и ее адвокат сомневаются в том, что сотрудник ГИБДД, по непонятной причине выдавший права раньше срока судимому за пьяное ДТП, понес какую-то ответственность.

Чтобы узнать, как водитель, лишенный прав, смог устроиться на работу в такси, E1.RU связался с Верой Малышевой — директором такси «Луч», где работал Майданкин. Она заявила, что не знала о судимости водителя, а службы безопасности, которая бы могла это выяснить, у компании нет.

— У меня работают три машины, какая может быть служба безопасности? — недоумевает владелица такси. — На собеседовании он произвел абсолютно нормальное впечатление.

На вопрос о том, были ли в компании приняты какие-либо меры, чтобы в дальнейшем исключить появление на линии водителей с сомнительным прошлым, директор такси ответила, что теперь требует у водителей алфавитную карту, добавив, что у Майданкина она этот документ не попросила, так как он подозрений не вызвал.

О причинах увольнения Натальи директор такси заявила, что это решение не было связано с тем, что она плохо справлялась со своей работой.

— Человек неадекватный, начал меня поливать грязью. Зачем она мне нужна? — объяснила Вера Малышева.

Сам виновник ДТП на суде заявлял, что решил, будто он находится на главной дороге, а знак «Уступи дорогу» якобы не заметил. По словам Натальи, виновник ДТП извинился перед ней один раз, когда она лежала в больнице, да и то, по словам женщины, Майданкин это сделал лишь потому, что его заставила хозяйка такси.

— Я тогда переживала страшные боли и сказала, что не могу его видеть, и попросила выйти из палаты. Потом я много раз к нему обращалась с вопросом, собирается ли он мне выплатить какую-то компенсацию за лечение. Сначала он говорил, что думает над этим вопросом, но потом была тишина и игнор, — отмечает Наталья.

В феврале 2018 года Ревдинский городской суд приговорил Виктора Майданкина к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении и снова лишил прав — на два с половиной года. Пострадавшая требовала от него 500 тысяч рублей морального ущерба, но суд постановил взыскать с Майданкина лишь 100 тысяч рублей. Женщина с этой суммой не согласилась и подала апелляцию. 17 апреля ее рассмотрели и оставили без изменения.

Чтобы узнать, грозит ли что-то перевозчику, взявшему на работу водителя, ранее судимого за ДТП, портал E1.RU обратился в министерство транспорта Свердловской области. Там рассказали, что ответственности для предприятия за это не предусмотрено, так как владелец транспортной фирмы обязан проверять лишь автомобили.

— Правонарушения водителя никак не влияют на наличие лицензии у предприятия, потому что разрешения выдаются на автомобили, а не на водителей. Проверять водителей — добрая воля руководителей предприятия, — рассказали в пресс-службе министерства.

Также E1.RU отправил официальный запрос в УГИБДД по Свердловской области. Мы попросили разъяснить, по какой причине сотрудник ГИБДД выдал водительское удостоверение на три месяца раньше положенного срока и к какой ответственности он был привлечен.

Напомним, в марте водителя фуры, по вине которого случилось смертельное ДТП на трассе около Березовского, отправили за решетку на два года и десять месяцев. А в феврале екатеринбуржца, ставшего виновником гибели двух человек на ЕКАД приговорили к 2,5 годам, также он должен выплатить семьям погибших по 500 тысяч.