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Между Краснослободском и Городищем пустят автобус №138
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Между Краснослободском и Городищем пустят автобус №138 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Чиновники пообещали пустить автобус №138, чтобы жители Волгоградской области могли ездить в Краснослободск, Городище и областной центр.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», транспорт будет ходить от Городища до поселка Вторая Пятилетка. Власти отмечают, что уже подготовили соответствующие изменения в документ планирования регулярных перевозок. Напомним, 17 апреля стало известно, о ликвидации маршрутки №164, курсирующий из Краснослободска до улицы Тулака в Волгограде. Особенно пострадали из-за этого жители поселка Вторая Пятилетка.
Отметим, что пока маршрутка №164 еще выходит на линию, но с появлением автобуса №138 исчезнет.
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