Между Краснослободском и Городищем пустят автобус №138

Чиновники пообещали пустить автобус №138, чтобы жители Волгоградской области могли ездить в Краснослободск, Городище и областной центр.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», транспорт будет ходить от Городища до поселка Вторая Пятилетка. Власти отмечают, что уже подготовили соответствующие изменения в документ планирования регулярных перевозок. Напомним, 17 апреля стало известно, о ликвидации маршрутки №164, курсирующий из Краснослободска до улицы Тулака в Волгограде. Особенно пострадали из-за этого жители поселка Вторая Пятилетка.

Отметим, что пока маршрутка №164 еще выходит на линию, но с появлением автобуса №138 исчезнет.