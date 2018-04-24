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В Тюмени водитель Opel Astra сбил 15-летнюю школьницу на велосипеде
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В Тюмени водитель Opel Astra сбил 15-летнюю школьницу на велосипеде 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В понедельник, 23 апреля, на улице Сосьвинской, 29 автомобиль Opel Astra сбил школьницу на велосипеде. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются выяснить обстоятельства этого ДТП.
— По предварительным данным, авария случилась по причине нарушения очередности проезда одного из участников движения. В результате столкновения иномарки с велосипедом пострадала 15-летняя девочка. У нее диагностировали перелом руки, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Подростки, катающиеся на велосипедах по городу, уже попадали в ДТП. Так, например, под колеса иномарки угодил 15-летний юноша. До столкновения он ехал по проезжей части.
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