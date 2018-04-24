Bosch наводит порядок в кабине водителя

Вот уже на протяжении многих лет сенсорные экраны, технологии распознавания рукописного текста и управления жестами постепенно приходят на смену традиционным механическим кнопкам и переключателям в автомобиле.

И это негативно сказывается на безопасности дорожного движения: ведь управление навигационной системой, бортовым компьютером или радио отвлекает водителя от управления транспортным средством.

«Мы просто навели порядок в кабине водителя. Чем более сложные системы используются в современных автомобилях, тем более простыми и интуитивными должны быть системы управления», — рассказывает доктор Штеффен Бернс, президент компании Bosch Car Multimedia.

Искусственный интеллект помогает превратить интерфейс «человек — машина» (HMI) в командный центр, думающий наперед. «Исходный функционал с искусственным интеллектом предоставляет интерфейсу HMI важные сведения о водителе, транспортном средстве и окружающей среде. Это позволяет системе заранее продумывать и осуществлять настройку дисплеев и элементов управления таким образом, чтобы они всегда соответствовали каждой конкретной ситуации», — продолжает Бернс.

По данным Технологического центра Allianz, 63% водителей в Германии управляют системами навигации в своих автомобилях во время вождения, 61% водителей переключает радиостанции и 43% просматривают сложные меню бортового компьютера. Такого рода отвлекающие факторы являются одной из самых распространенных причин аварий. «Наша задача — сделать HMI надежным помощником в любой ситуации», — добавляет Бернс.

В основе функционала интерфейса HMI лежит ассистент с голосовым управлением, реагирующий на речь человека. Он даже обладает способностью распознавать те или иные диалекты. Благодаря технологии понимания естественного языка (NLU) водители могут разговаривать с ассистентом Кейси (Casey), как с пассажиром. Еще одно преимущество Кейси — ее способность думать наперед. При помощи искусственного интеллекта она может научиться прогнозировать вероятные пункты назначения в зависимости от времени суток, а когда ей дается команда включить радио, она может сделать это с учетом предпочтений водителя: например, утром включить новости, а вечером — музыку.

90% информации, получаемой нами от органов чувств, составляет визуальная. Это означает, что важная для водителя информация всегда должна находиться в прямом поле зрения. Это достигается при помощи цифровых дисплеев в кабине водителя. На сегодняшний день недостаточно просто следить за скоростью, числом оборотов двигателя и дистанцией. Интеллектуальные самообучающиеся алгоритмы фильтруют и приоритезируют данные. К примеру, если дорога скользкая, в прямом поле зрения водителя незамедлительно выводится предупреждающий сигнал, а менее важная информация (такая, как название играющей радиостанции) переводится на другой дисплей.

Это помогает водителю сосредоточиться на дороге. Что касается управления информационно-развлекательными системами, системой кондиционирования и радио, у сенсорных дисплеев и центральных панелей управления имеется один существенный недостаток: чтобы вводить нужные команды, водителю необходимо смотреть на экран. На скорости 50 км/ч, если водитель отведет взгляд от дороги даже на две секунды, машина успеет проехать 30 метров; на скорости же 120 км/ч при движении по трассе это расстояние превысит 60 метров — и это расстояние автомобиль проедет вслепую. «Дисплеи с тактильным откликом быстро наберут популярность. Ведь они облегчают управление огромным количеством функций — например, радио и телефоном. При этом они позволяют управлять функционалом быстрее, проще и, что самое важное, безопаснее», — рассказывает Бернс.

Элементы управления, отображаемые на сенсорном экране, ощущаются как физические кнопки. Благодаря этому водители могут лучше контролировать любые совершаемые действия и уделять больше внимания ситуации на дороге.

Дисплеи, информационно-развлекательные системы, голосовое управление: одним из последствий усовершенствования технологий в кабине водителя является повышение требований к вычислительным мощностям, проводке и архитектуре бортовых сетей. В современных транспортных средствах дисплеями и электронными приборами управляют 5, 10, а то и 15 электронных контроллеров. Для координации информации, отображаемой на всех дисплеях, необходимы большие вычислительные мощности. В будущем компания Bosch планирует организовать работу всего интерфейса HMI на основе бортового компьютера, а также интегрировать более широкий функционал в единственный центральный процессор. Это позволит сводить и синхронизировать все данные информационно-развлекательной системы, показания приборной панели и другую отображаемую информацию таким образом, чтобы ими можно было управлять из любой части транспортного средства в каждый конкретный момент времени. «Это предлагает водителям и пассажирам практически безграничные возможности регулировки системы кондиционирования, навигационной системы или, к примеру, переключения радиостанций из любой точки автомобиля», — объясняет Бернс.

Кроме того, уменьшение количества контроллеров также позволит освободить пространство для установки других приборов, снизить массу автомобиля и ускорить разработку новых транспортных средств. А в будущем благодаря беспроводным обновлениям бортовой компьютер, а вместе с ним и весь интерфейс HMI будут всегда поддерживаться в актуальном состоянии с той же легкостью, как сегодня смартфоны.