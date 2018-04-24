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Мальчик упал на арматуру на школьном стадионе
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Мальчик упал на арматуру на школьном стадионе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая, который произошел на стадионе между школами № 171 и 48 Верх-Исетского района 15 апреля. Ученик первого класса гулял на стадионе и упал головой на кусок арматуры.
С тяжелой травмой мальчика госпитализировали в больницу, где он пролежал неделю. Несмотря на старания врачей спасти его жизнь, ребенок скончался.
О случившемся рассказали местные СМИ, и прокуратура начала проверку. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают, кто отвечает за состояние стадиона и почему арматура была оставлена после строительства. Также выясняется, кто построил стадион и завершены ли работы по благоустройству. Также запрошены медицинские документы о травме мальчика.
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