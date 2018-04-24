Мальчик упал на арматуру на школьном стадионе

Прокуратура начала проверку по факту несчастного случая, который произошел на стадионе между школами № 171 и 48 Верх-Исетского района 15 апреля. Ученик первого класса гулял на стадионе и упал головой на кусок арматуры.

С тяжелой травмой мальчика госпитализировали в больницу, где он пролежал неделю. Несмотря на старания врачей спасти его жизнь, ребенок скончался.

О случившемся рассказали местные СМИ, и прокуратура начала проверку. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают, кто отвечает за состояние стадиона и почему арматура была оставлена после строительства. Также выясняется, кто построил стадион и завершены ли работы по благоустройству. Также запрошены медицинские документы о травме мальчика.