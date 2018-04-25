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Из здания на Вокзальной магистрали эвакуировали людей
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Из здания на Вокзальной магистрали эвакуировали людей 

ngs.ru 9 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 25 апреля в здании Новосибгражданпроекта на Вокзальной магистрали произошла эвакуация.
После 10 часов на улице возле проектного института стояли несколько десятков человек.
Причины эвакуации выясняются.
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