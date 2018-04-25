Из здания на Вокзальной магистрали эвакуировали людей

Утром 25 апреля в здании Новосибгражданпроекта на Вокзальной магистрали произошла эвакуация.

После 10 часов на улице возле проектного института стояли несколько десятков человек.

Причины эвакуации выясняются.