В селе Кваркено из-за халатности врачей погиб младенец

Областной следком возбудил уголовное дело по факту смерти 8-месячного малыша в районной больнице Кваркенского района.

В региональном СК сообщают, что ребенок погиб из-за недосмотра врачей. Днем 20 апреля в медучреждение Кваркено госпитализировали 8-месячного мальчика. В ночь на 21-е состояние ребенка резко ухудшилось, и он скончался.

Сейчас уголовное дело находится под особым контролем правоохранителей. После проведения необходимых следственных действий следователь даст оценку действиям медработников.