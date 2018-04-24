В Уфе отечественная легковушка протаранила иномарку: пострадала пассажирка

Днем 23 апреля на первом километре дороги Уфа — Оренбург столкнулись два автомобиля. 23-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114, житель Чишминского района, врезался в попутную иномарку Hyundai Solaris. ДТП произошло после съезда с Демского шоссе.

— В результате аварии пострадала пассажирка корейского автомобиля. 18-летней девушке понадобилась помощь медиков, — рассказали в ГИБДД республики.

Всего за сутки на дорогах Башкирии произошло шесть аварий, в которых семь человек получили травмы. Инспекторы задержали 35 нетрезвых водителей.