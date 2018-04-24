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В Уфе отечественная легковушка протаранила иномарку: пострадала пассажирка
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В Уфе отечественная легковушка протаранила иномарку: пострадала пассажирка 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 23 апреля на первом километре дороги Уфа — Оренбург столкнулись два автомобиля. 23-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114, житель Чишминского района, врезался в попутную иномарку Hyundai Solaris. ДТП произошло после съезда с Демского шоссе.
— В результате аварии пострадала пассажирка корейского автомобиля. 18-летней девушке понадобилась помощь медиков, — рассказали в ГИБДД республики.
Всего за сутки на дорогах Башкирии произошло шесть аварий, в которых семь человек получили травмы. Инспекторы задержали 35 нетрезвых водителей.
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