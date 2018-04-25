В Уфе столкнулись две легковушки

Утром 25 апреля на проспекте Салавата Юлаева произошло ДТП. На съезде с улицы Айской столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что в автомобиле Chevrolet Aveo оказалась смята передняя дверь и разбит передний бампер. Машина после столкновения залетела на бордюр. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Только переобули резину, а тут такая погода! Второй день снег идет, вот и бьются люди, — размышляют очевидцы.

На место происшествия вызвали дорожных полицейских. Им предстоит выяснить, что стало причиной ДТП. Информация о пострадавших уточняется.