Ещё
В Уфе столкнулись две легковушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе столкнулись две легковушки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром 25 апреля на проспекте Салавата Юлаева произошло ДТП. На съезде с улицы Айской столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что в автомобиле Chevrolet Aveo оказалась смята передняя дверь и разбит передний бампер. Машина после столкновения залетела на бордюр. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».
— Только переобули резину, а тут такая погода! Второй день снег идет, вот и бьются люди, — размышляют очевидцы.
На место происшествия вызвали дорожных полицейских. Им предстоит выяснить, что стало причиной ДТП. Информация о пострадавших уточняется.
ufa1.ru: последние новости
Разбился в машине таксиста: в Башкирии под суд пойдет водитель, угробивший пассажира На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка Массовое ДТП в Уфе: легковушка протаранила элитную иномарку
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение