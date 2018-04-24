В Орске приведут в порядок городские дороги 

Прокуратура Ленинского района города Орска обязала начальника Управления ЖКХ администрации отремонтировать дороги в городской черте.
Как сообщают в областной прокуратуре, такое решение последовало после проверки, в ходе которой обнаружились недостатки в содержании 28 орских дорог. Покрытие проезжих частей имеет множество ям и выбоин, затрудняющих движение авто. Это приводит к частым авариям на этих дорожных участках.
В адрес уполномоченного органа прокуратура выслала предупреждение и потребовала устранить все выявленные нарушения.