Тюменские инспекторы ДПС довезли в больницу мужчину, которому отрезало пальцы циркулярной пилой

В поселке Винзили под Тюменью произошел несчастный случай — 33 летний мужчина отрезал себе пальцы циркулярной пилой. Оперативно доставить молодого мужчину в больницу помогли сотрудники ГИБДД , к которым обратились родители пострадавшего.

— На днях, 22 апреля, к инспекторам, несущим службу на 17 километре дороги Тюмень-Боровский-Богандинский за помощью обратилась пожилая женщина. Она вместе с мужем везла их сына Александра в больницу и попросила полицейских помочь доставить его докторам. От оперативности обращения к докторам зависели жизнь и здоровье их сына, — рассказала Анжела Борисова , руководитель отделения пропаганды региональной госавтоинспекции.

Инспекторы пересадили пострадавшего из автомобиля ЗАЗ Шанс в патрульную машину и за несколько минут довезли его до ОКБ №2. Инспекторы передали Александра докторам.

— Мама пострадавшего связалась с ГИБДД и рассказала, что операция прошла успешно, врачи пришили пальцы, — сообщила Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Это не первый случай, когда инспекторы ГИБДД отвлекаются от патрулирования дорог, чтобы помочь. В марте дорожные полицейские первыми приехали на место пожара в поселке Червишево. Они помогли выбраться из горящего дома пятерым людям — троим детям, их маме и бабушке. В августе прошлого года инспекторы минимум трижды спасали жизни тюменцев. Они оперативно отвезли в больницу пенсионера, которого на даче укусила гадюка. Мужчину вез сосед, но понял, что может не успеть вовремя — в городе были заторы, а пострадавший уже начал терять сознание. Второй случай тоже связан с заторами. Пожилой тюменке стало плохо на даче, муж вез ее в больницу, но попал в затор. Пенсионер рассказал, что ехал и молился, чтобы ему встретились инспекторы ДПС, так и случилось. В начале августа прошлого года полицейские помогли доставить в больницу тюменца с сильным кровотечение из-за пореза руки.