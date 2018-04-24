Ещё
Тюменские инспекторы ДПС довезли в больницу мужчину, которому отрезало пальцы циркулярной пилой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменские инспекторы ДПС довезли в больницу мужчину, которому отрезало пальцы циркулярной пилой 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В поселке Винзили под Тюменью произошел несчастный случай — 33 летний мужчина отрезал себе пальцы циркулярной пилой. Оперативно доставить молодого мужчину в больницу помогли сотрудники ГИБДД, к которым обратились родители пострадавшего.
— На днях, 22 апреля, к инспекторам, несущим службу на 17 километре дороги Тюмень-Боровский-Богандинский за помощью обратилась пожилая женщина. Она вместе с мужем везла их сына Александра в больницу и попросила полицейских помочь доставить его докторам. От оперативности обращения к докторам зависели жизнь и здоровье их сына, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной госавтоинспекции.
Инспекторы пересадили пострадавшего из автомобиля ЗАЗ Шанс в патрульную машину и за несколько минут довезли его до ОКБ №2. Инспекторы передали Александра докторам.
— Мама пострадавшего связалась с ГИБДД и рассказала, что операция прошла успешно, врачи пришили пальцы, — сообщила Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Это не первый случай, когда инспекторы ГИБДД отвлекаются от патрулирования дорог, чтобы помочь. В марте дорожные полицейские первыми приехали на место пожара в поселке Червишево. Они помогли выбраться из горящего дома пятерым людям — троим детям, их маме и бабушке. В августе прошлого года инспекторы минимум трижды спасали жизни тюменцев. Они оперативно отвезли в больницу пенсионера, которого на даче укусила гадюка. Мужчину вез сосед, но понял, что может не успеть вовремя — в городе были заторы, а пострадавший уже начал терять сознание. Второй случай тоже связан с заторами. Пожилой тюменке стало плохо на даче, муж вез ее в больницу, но попал в затор. Пенсионер рассказал, что ехал и молился, чтобы ему встретились инспекторы ДПС, так и случилось. В начале августа прошлого года полицейские помогли доставить в больницу тюменца с сильным кровотечение из-за пореза руки.
72.ru: последние новости
На улице Тимофея Чаркова автобус протаранил такси У иномарки от удара с тягачом вырвало движок: смертельное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск «Lexus что-то приуныл»: в утреннем ДТП на тюменской объездной перевернулась иномарка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов3
Россиян заставят сдавать на права по-новому34
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение