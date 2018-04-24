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Рыбаки пытались на «Жигулях» пересечь канал в Ростовской области
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Рыбаки пытались на «Жигулях» пересечь канал в Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В Ростовской области трое рыбаков чуть не утонули, когда пытались пересечь канале Новочеркасской ГРЭС на ВАЗ-2107. Об этом сообщает издание DonDay.
«Рыбаки подъехали к затопленному участку дороги и спросили у нас, глубоко ли там. Мы ответили, что глубоко. Но водитель все равно решил рискнуть», — рассказал очевидец. При этом, по его словам, они выбрались из машины за считанные секунды до того, как она утонула.
На середине канала автомобиль понесло ко дну. Мужчины не могли открыть двери (под водой сделать это невозможно) и выпрыгивали через окна. После этого рыбаки добрались до берега вплавь. Утопленные «Жигули» доставали со дна с помощью трактора и троса.
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