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Машина сбила девятилетнего ребенка на переходе в Перми. Видео
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Машина сбила девятилетнего ребенка на переходе в Перми. Видео 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода, произошедшего утром в субботу, 28 апреля, на Комсомольском проспекте в Перми.
Машина, из которой велась съемка, остановилась перед переходом, чтобы пропустить ребенка, собиравшегося пересечь проезжую часть.
Девочка успела сделать несколько шагов, после чего была сбита автомобилем Renault под управлением женщины-водителя.
В результате столкновения девятилетняя пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.
"По факту ДТП возбуждено административное расследование. Установлено, что ранее водитель привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение ", — отметили в полиции.
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