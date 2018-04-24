На двух перекрестках в Перми запретят левые повороты: публикуем новую схему движения

В Перми с 28 апреля изменится схема движения на нескольких перекрестках города. Сделано это для того, чтобы снизить количество аварий на этих участках.

На пересечении улиц Мира и Космонавта Леонова запретят левый поворот с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов.

— Для совершения маневра будет сделано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка, — рассказали в администрации Перми.

На этом перекрестке запретят левый поворот с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов

На пересечении улиц Мира и Советской Армии запретят левый поворот с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов. Там введут дополнительное время работы светофора для совершения безопасного левого поворота с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов.

— Для совершения левого поворота с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов будет сделано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка, — пояснили в администрации.

На этом перекрестке запретят левый поворот с улицы Мира в направлении Декабристов

Ранее мы писали, что пермская дирекция дорожного движения планирует в мае начать установку дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети». Всего дорожники до 1 сентября возле школ повесят почти 900 предупреждающих знаков.