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В центре Перми мотоциклист сбил школьницу на перекрестке
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В центре Перми мотоциклист сбил школьницу на перекрестке 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 26 апреля, около 11:00 у перекрестка улиц Ленина и Комсомольского проспекта мотоциклист сбил ребенка.
По данным ГИБДД, молодой человек ехал на мотоцикле Honda по улице Ленина в сторону улицы Газеты Звезда. После перекрестка с Комсомольским проспектом байкер сбил 11-летнюю девочку.
— Ее госпитализировали с переломом ноги, — уточнили в ГИБДД.
Сейчас обстоятельства аварии изучают сотрудники ГИБДД. Очевидцы рассказывают, что девочка очень плакала и громко кричала от боли.
В этом году это уже вторая авария с участием мотоциклиста в центре Перми. На прошлой неделе мотоцикл врезался в легковой автомобиль на улице Революции.
Ранее в Прикамье объявили о поиске очевидцев смертельной аварии на трассе Кунгур — Горнозаводск.
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