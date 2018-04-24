В Барнауле двух водителей разыскивают за обрыв заправочных пистолетов

Двух водителей неустановленных автомобилей разыскивают за обрыв заправочных пистолетов на АЗС города.

Как сообщили в ГИБДД, первый случай произошел в 10:07 часов 10 апреля на АЗС «Роснефть» (ул. Советской Армии, 59). Водитель скрылся.

В 21:24 часов 13 апреля на АЗС «Топаз» (с. Власиха, ул. Мамонтова, 2) был оборван еще один пистолет. Водитель белого отечественного авто с цифрами в регистрационном знаке «714» также скрылся.

Информацию о нарушителях можно сообщить по тел. : 393-605, 393-548, 391-090, 393-555, или 02.