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В Барнауле двух водителей разыскивают за обрыв заправочных пистолетов
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В Барнауле двух водителей разыскивают за обрыв заправочных пистолетов 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Двух водителей неустановленных автомобилей разыскивают за обрыв заправочных пистолетов на АЗС города.
Как сообщили в ГИБДД, первый случай произошел в 10:07 часов 10 апреля на АЗС «Роснефть» (ул. Советской Армии, 59). Водитель скрылся.
В 21:24 часов 13 апреля на АЗС «Топаз» (с. Власиха, ул. Мамонтова, 2) был оборван еще один пистолет. Водитель белого отечественного авто с цифрами в регистрационном знаке «714» также скрылся.
Информацию о нарушителях можно сообщить по тел. : 393-605, 393-548, 391-090, 393-555, или 02.
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