На загородных трассах Ямала усилят контроль за водителями 

На Ямале госавтоинспекторы усилили контроль за движением автомобилей на загородных трассах.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружной госавтоинспекции. Меры коснутся аварийных и опасных участков. Так, дополнительные посты патрулирования выставят на трассе Новый Уренгой — Ямбург Пуровского района, а также на загородных дорогах Нового Уренгоя и Надыма. Кроме того, эти меры применят в городской черте этих муниципалитетов.
В ведомстве пояснили, что период межсезонья — наиболее опасное время. В эти дни на состояние дороги влияет множество погодных факторов и снижается сцепление автомобильных колес с трассой. Водители не успевают изменить тактику вождения, теряют бдительность, поэтому и происходят дорожно-транспортные происшествия. Избежать их можно только лишь неукоснительно соблюдая правила дорожного движения.
Напомним, 15 апреля 17 человек пострадали в результате ДТП на 77 километре дороги Новый Уренгой — Ямбург. «Нефаз» столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности и состояние транспортного, не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение. Пострадавших эвакуировали на вертолете в медицинские учреждения.