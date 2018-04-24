На загородных трассах Ямала усилят контроль за водителями

На Ямале госавтоинспекторы усилили контроль за движением автомобилей на загородных трассах.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружной госавтоинспекции. Меры коснутся аварийных и опасных участков. Так, дополнительные посты патрулирования выставят на трассе Новый Уренгой — Ямбург Пуровского района, а также на загородных дорогах Нового Уренгоя и Надыма. Кроме того, эти меры применят в городской черте этих муниципалитетов.

В ведомстве пояснили, что период межсезонья — наиболее опасное время. В эти дни на состояние дороги влияет множество погодных факторов и снижается сцепление автомобильных колес с трассой. Водители не успевают изменить тактику вождения, теряют бдительность, поэтому и происходят дорожно-транспортные происшествия. Избежать их можно только лишь неукоснительно соблюдая правила дорожного движения.