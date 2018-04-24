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Мужчина спрятал в грузовике 4 тысячи литров спирта в Краснодарском крае
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Мужчина спрятал в грузовике 4 тысячи литров спирта в Краснодарском крае 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Водитель машины перевозил крупную партию алкоголя. Его задержали и доставили в отдел. Инцидент произошел в Туапсинском районе. Об этом сообщил ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Мужчину остановили на посту ДПС автодороги Майкоп — Тупсе для проверки документов.
При досмотре в кузове грузовика — на полу, в картонных ящиках, в стенках — стражи порядка нашли 768 пятилитровых бутылок. Документы на законность перевозки спирта, его содержание и источник изготовления правонарушитель не предоставил. Алкоголь изъяли, а образцы отправили на исследование.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Идет следствие.
В Адыгее накрыли подпольный завод по производству и разливу фальсифицированного алкоголя. Алкоцех располагался в Красногвардейском районе. Полиция изъяла более пяти тысяч готовых напитков, около 150 тысяч бутылок, акцизные марки, почти 500 тысяч этикеток различных марок, такое же количество коробок и 700 тысяч пробок.
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