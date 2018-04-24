Ещё
Грузовик въехал в две легковушки на светофоре на Бердском шоссе: собралась большая пробка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик въехал в две легковушки на светофоре на Бердском шоссе: собралась большая пробка 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 24 апреля на Бердском шоссе столкнулись КАМАЗ, Suzuki и «Лада» — водитель грузовика хотел проскочить между легковушками.
Авария случилась около 11:20 недалеко от остановки «Посёлок Геологов».
«КАМАЗ, Suzuki и «Лада» двигались по Бердскому шоссе со стороны Бердска в направлении Академгородка. Lada остановилась на запрещающий сигнал светофора, Suzuki тоже остановился, а водитель КАМАЗа решил протиснуться между Suzuki и поребриком, но зацепил обе машины. Со слов водителей «Лады» и «Сузуки», у грузовика была большая скорость. Скорее всего водитель понял, что не успеет затормозить и решил проскочить», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работаю сотрудники ГИБДД.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе со стороны Бердска в сторону Академгородка образовалась глухая пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.
Вчера утром что на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
ngs.ru: последние новости
Автоинспекторы с секретным прибором поймали Nissan, владелец которого оказался должен 9 миллионов Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках» Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов3
Россиян заставят сдавать на права по-новому34
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение