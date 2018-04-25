В Орле автоледи без прав устроила жесткое ДТП на перекрестке

Стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Орле и едва не стало трагическим инцидентом, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, инцидент произошел, когда 28-летняя водитель " Лады Приоры" следовала по Московскому шоссе. Сообщается, что при повороте налево она не уступила дорогу другой машине и протаранила " Фольксваген ", который ехал прямо.

Водитель была госпитализирована с места ДТП, после чего выяснилось, что у нее не было водительского удостоверения. Кроме того, за медицинской помощью обратилась пассажирка отечественного авто. Обстоятельства ДТП выясняются.