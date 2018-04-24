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В Орле на Раздольной автоледи на «Киа» протаранила «Волгу»
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В Орле на Раздольной автоледи на «Киа» протаранила «Волгу» 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 23 апреля, в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около в 19 часов 30 минут автоледи на «Киа Пиканто» двигалась по улице раздольной Раздольной со стороны улицы Бурова. Выполняя манёвр поворота налево на улицу Кузнецова, она столкнулась с автомобилем ГАЗ 31105, которым управлял 61-летний водитель.
В результате аварии женщина-водитель была травмирована. Медики скорой оказали ей помощь. Автомобили получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение В Орле на Раздольной автоледи на «Киа» протаранила «Волгу» появились сначала на РИА 57.
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