Ещё
В Хакасии водитель иномарки протаранил светофор и сбежал
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хакасии водитель иномарки протаранил светофор и сбежал 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Кожевенная. Неизвестный водитель на HONDA CRV врезался в светофор, после чего легковушка перевернулась. Госавтоинспекторы пока затрудняются прокомментировать аварию, так как ее виновник скрылся с места происшествия. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия.
«ФедералПресс» ранее писал: в Кемеровской области произошло ДТП с автоцистерной. Накануне в Таштагольском районе водитель автоцистерны, перевозящей три тонны машинного масла, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб. Розлива масла не произошло.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мальчик упал на арматуру на школьном стадионе Крымчанин сорвался со скалы В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов3
Россиян заставят сдавать на права по-новому34
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение