В Хакасии водитель иномарки протаранил светофор и сбежал 

ДТП произошло накануне около 22:00 на улице Кожевенная. Неизвестный водитель на HONDA CRV врезался в светофор, после чего легковушка перевернулась. Госавтоинспекторы пока затрудняются прокомментировать аварию, так как ее виновник скрылся с места происшествия. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия.
«ФедералПресс» ранее писал: в Кемеровской области произошло ДТП с автоцистерной. Накануне в Таштагольском районе водитель автоцистерны, перевозящей три тонны машинного масла, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб. Розлива масла не произошло.